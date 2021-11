Gotti: «Ci è mancato il gol, i punti in classifica fanno apparire le cose in maniera diversa»

In conferenza stampa: “Abbiamo cercato di lasciar giocare il Genoa dove pensavamo non potesse essere pericoloso, ma dobbiamo pensare che davanti c’è un avversario”

L’Udinese non è andata oltre un pareggio a reti inviolate contro il Genoa in casa e, secondo quanto scrive Calciomercato.com, il club friulano starebbe pensando al possibile esonero dell’allenatore, Luca Gotti. Il tecnico viene da 10 giornate in cui l’Udinese ha vinto una sola volta.

Gotti ha parlato in conferenza stampa al termine del match.

“Ci è mancato il gol, se riesci a segnare la partita cambia radicalmente, era ovvio e comprensibile che in questa situazione di classifica i punti fanno apparire le cose in modo diverso. I due volti che abbiamo mostrato sono dovuti al fatto che nel primo tempo abbiamo lasciato un po’ di palleggio al Genoa, poi complice l’uscita di Pereyra nell’intervallo ci siamo anche un po’ spronati ad aumentare la pressione offensiva”.

Destiny Udogie oggi diciannovenne ancora una volta ha fatto una buona prestazione:

“Sì, anche oggi ha mostrato gesti tecnici pregevoli, mi sembrava che il gol potesse arrivare al momento giusto ma purtroppo c’era fuorigioco”.

C’è un po’ di frenesia? Si vede spesso attaccare a testa bassa:

“Un po’ sì, ma un po’ ci sono anche giocatori portati a farlo dal percorso individuale”.

Nel primo tempo avete lasciato volutamente palla agli avversari?

“Non abbiamo propriamente lasciato il palleggio, abbiamo cercato di lasciarli giocare dove pensavamo il Genoa non potesse essere pericoloso, poi però è bastato un po’ poco per spaventarci. Dobbiamo anche pensare che davanti c’è un avversario”.

Ci spiega il cambio di Deulofeu?

“Sono riflessioni che ci possono stare, cerco di evitare di togliere un giocatore subentrato come poteva essere Pussetto. Ho cercato di mettere più fisicità al centro allargando Samardzic per far sì che potesse dare qualche spunto allargandosi. Success ha comunque messo giù qualche pallone importante”:

Come sta Pereyra?

“Non lo sappiamo ancora, sappiamo che ha avuto un problema alla spalla”.

