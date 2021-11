Giuseppe Rossi torna in Italia: ufficiale la firma con la Spal

Contratto fino a giugno 2022. Prende la maglia numero 49. Sarà presentato lunedì 22 novembre alle 17 presso lo stadio “Mazza” di Ferrara

Giuseppe Rossi torna in Italia e riparte dalla Spal. Il club emiliano ha annunciato ufficialmente la firma del contratto da parte di Pepito fino al 30 giugno 2022.

Nato nel New Yersey nel 1987, Rossi è cresciuto nelle giovanili del Parma, poi si è trasferito al Manchester United nel 2004.

Nel 2006 passa al Newcastle United che lascia a gennaio 2007 per tornare a vestire la casacca gialloblu del Parma con il quale realizza 9 gol nelle 19 partite del girone di ritorno della Serie A 2006/2007.

L’anno seguente si trasferisce al Villareal con cui colleziona 191 presenze ed 82 reti in cinque stagioni, partecipando a due edizioni della Champions League e altrettante dell’Europa League, competizione quest’ultima in cui nel 2010/2011 è risultato il secondo miglior marcatore con 11 gol in 14 apparizioni.

Nell’estate 2012 arriva alla Fiorentina dove milita fino al 2017, con una parentesi di sei mesi nella stagione 2015/2016 tra le fila del Levante in Liga. Con i viola realizza il suo record di reti in Serie A, mettendo a segno 16 gol in 21 presenze nel campionato 2013/2014.

Successivamente vive un’esperienza in Spagna tra le fila del Celta Vigo ed una nuovamente in Italia con il Genoa, mentre nel 2020 si è unito alla squadra americana del Real Salt Lake City con la quale ha messo a referto 7 presenze e 1 rete nella Major League Soccer, la massima competizione calcistica statunitense.

Da sempre nel giro delle Nazionali Italiane giovanili, Rossi vanta anche 30 presenze e 7 reti nella Nazionale maggiore Italiana ed una partecipazione alle Olimpiadi con 4 apparizioni e 4 gol a Pechino 2008.

La presentazione di Rossi è in programma lunedì alle 17 presso lo stadio “Mazza” di Ferrara. Vestirà la maglia numero 49.