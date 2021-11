Gazzetta: Salernitana, il tempo è scaduto

Nelle prossime ore i trustee comunicheranno le offerte giunte entro il termine del 15 novembre per procedere così alla trattativa di cessione del club

Tempo scaduto per presentare le offerte per l’acquisto della Salernitana che, entro la fine dell’anno dovrà avere una nuova proprietà.

Come riporta la Gazzetta dello Sport,

nelle prossime ore i trustee, impegnati dalla scorsa estate a curare il trasferimento delle partecipazioni societarie, comunicheranno le offerte giunte entro il termine del 15 novembre per procedere così alla trattativa di cessione del club. Alla precedente scadenza, fissata per il 30 settembre, le proposte «non erano state ritenute valide, congrue e vincolanti per il trust».