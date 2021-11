Gazzetta: l’Inter ha messo sotto il Napoli, più di quanto potessimo aspettarci

La Gazzetta dello Sport, con Luigi Garlando, fa un’analisi condivisibile della partita tra Inter e Napoli.

Alla luce degli episodi e di un finale stravolto dai cambi, che hanno pagato per Spalletti e meno per Inzaghi, si potrebbe dedurre un confronto equilibrato. Invece se lasciamo depositare la sabbia, leggiamo nell’acqua limpida che l’Inter ha meritato, perché è stata superiore al Napoli. Più di quanto potessimo aspettarci. Non chiudendosi e ripartendo, non con la sua nota fisicità. L’Inter ha messo sotto il centrocampo più forte del torneo e ha dominato a lungo con linee di gioco sicure. È sempre più riconoscibile l’impronta di Simone Inzaghi.