Gazzetta: Demme salterà Inter e trasferta a Mosca. Se torna subito negativo, ci sarà per la Lazio

La Gazzetta fa il punto sulle condizioni di Diego Demme che ha contratto il Covid pur se vaccinato, è asintomatico. Avrebbe voluto sfruttare la sosta per migliorare la preparazione fisica.

L’ipotesi che possa tornare utile per la gara contro l’Inter non combacia con i tempi richiesti. Così come anche in caso negativizzazione per lunedì 22 novembre appare difficile che il suo nome possa essere considerato per la lista dei convocati del Napoli per la gara di Mosca contro lo Spartak di mercoledì 24. Così confidando in una quanto mai rapida negativizzazione, Demme potrebbe tornare tra i disponibili per la sfida di domenica 28 novembre contro la Lazio al Maradona