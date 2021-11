Gazzetta: baricentro basso e raddoppi ovunque, così l’Inter proverà a ingabbiare Osimhen

Per la sfida contro il Napoli di domani a San Siro, l’imperativo di Simone Inzaghi è ingabbiare il bomber azzurro, Victor Osimhen. La Gazzetta dello Sport racconta la strategia a cui sta pensando il tecnico dell’Inter. Al nigeriano va tolto campo da attaccare.

“Il baricentro dovrà essere necessariamente più basso, per mantenere corta la distanza tra la linea di difesa e quella di metà campo. Se il nigeriano riceve in verticale centralmente, Ranocchia (o Bastoni, qualora dovesse essere toccare a lui) dovrà stringere la marcatura, attaccarsi al nigeriano e permettergli solo lo scarico. Due centrocampisti arriveranno in pressione per “ingabbiare” Osimhen e gli altri due difensori centrali scapperanno a protezione della porta sul movimento a tagliare degli esterni azzurri”.

Un’altra soluzione è prevista per bloccare le incursioni del nigeriano sulla fascia:

“sempre cercando di non concedere la ripartenza in campo aperto (nell’uno contro uno in velocità sarebbero guai per tutti), con una difesa più o meno schierata toccherà all’esterno del tridente difensivo seguire il movimento di Osimhen, con l’uomo in fascia a portare il primo raddoppio e la mezzala di riferimento a togliere linee di passaggio, aumentando la pressione”.