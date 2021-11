Gavillucci: «Ora arbitro in Inghilterra, lì i club vietano l’ingresso a chi ha commesso atti di razzismo»

Dopo la sorprendente decisione presa ieri dal Giudice Sportivo che, a “malincuore”, ha assegnato la sconfitta a tavolino alla squadra di seconda categoria del Tribano che all’88esimo aveva abbandonato il terreno di gioco per evidenti e ripetuti insulti razzisti ad un suo giocatore; il Gazzettino di Padova ha intervistato oggi Claudio Gavillucci.

Gavillucci, tagliato improvvisamente dall’olimpo degli arbitro nel 2019, dopo che il 13 maggio 2018 è stato il secondo fischietto nella storia del calcio italiano a fermare momentaneamente una partita per razzismo, risponde da Londra, dove ora arbitra nelle serie minori inglesi

Gavillucci spiega che il sistema deve cambiare e che si “deve usare il pungo di ferro”, parla di “Daspo a vita” perché questi vanno considerati veri e propri “reati” e non semplici “sfottò da stadio”

Su quanto accaduto al Tribano e sulla decisione del Giudice Sportivo

«Sarebbe stato bello prevaricare il regolamento prendendo una nuova strada. Credo che nemmeno la squadra avversaria avrebbe fatto appello».

«Mi rendo conto che non sia facile e che dal punto di vista legislativo ciò che ha scritto il giudice è impeccabile, ma stiamo parlando della seconda categoria: sport vero, senza interessi economici. L’obiettivo a questi livelli è insegnare qualcosa. Il giudice avrebbe potuto dire: Ok ragazzi, il regolamento direbbe questo. Ma noi siamo qui per insegnare…».