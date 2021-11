Fabian Ruiz: «Io come Brozovic? Provo a fare quello che mi chiede il mister»

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Fabian Ruiz ha detto la sua sull’imminente sfida all’Inter e sul nuovo ruolo che gli ha ritagliato Luciano Spalletti, che così come fece con Brozovic gli ha dato compiti di regia ed impostazione.

Se il risultato del Milan cambia qualcosa? Mah, sappiamo che è una partita difficilissima. Giochiamo a San Siro, l’Inter è forte e con i suoi tifosi anche di più. Proveremo a portare a casa i tre punti come sempre, per noi e per i tifosi del Napoli. Io in regia come Brozovic? Lo conosciamo, è un gran calciatore. Il mister Spalletti mi sta aiutando molto, provo a fare quello che mi chiede in campo.