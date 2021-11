El Pais: L’approccio di Simeone comincia ad essere anacronistico

Dure le critiche a Simeone: l’Atlético abbonda di talento offensivo, ma la sua scelta è rintanarsi a protezione della propria area di rigore. Con questo approccio l’anno scorso ha già rischiato di perdere il campionato

L’Atletico Madrid potrebbe non qualificarsi agli ottavi di Champions League. La sconfitta rimediata in extremis contro il Milan al Wanda Metropolitano – gol di Messias – ha complicato e non poco i piani dei rojiblancos, che sono costretti a vincere l’ultima del girone contro il Porto e dovranno comunque sperare che i rossoneri non battano a San Siro il Liverpool già qualificato. Qualora anche il Milan vincesse la qualificazione sarebbe decisa dalla differenza reti: incastri su incastri, pezzi di puzzle che devono necessariamente comporsi.

Al centro delle polemiche, in Spagna, l’approccio troppo conservativo di Simeone, che avrebbe provocato risultati altalenanti in un girone tutto sommato deludente. Ne scrive, tra gli altri, El Pais.

Il talento offensivo dell’Atletico Madrid di oggi supera abbondantemente quello difensivo, ma Simeone non lo capisce. L’abitudine di rintanarsi in difesa della propria area di rigore avrebbe potuto costare all’Atlético già il campionato dell’anno scorso. Poi, di fronte a una crisi di risultati, Simeone è stato costretto a tornare a giocare nella metà campo avversaria, come aveva già fatto nel girone d’andata da 50 punti.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News