Dotto su Mou: ha l’ego maniaco del leader autoritario, quando sbaglia esagera l’errore pur di non ammetterlo

Ieri Mourinho ha annunciato che contro il Bodo, in Conference League, non giocheranno gli stessi dell’andata. Ha detto: «Abbiamo sbagliato tutti». Sul Corriere dello Sport, Giancarlo Dotto scrive che il tecnico della Roma “sta facendo un grande torto alla sua notevole intelligenza”.

“La decisione di Mourinho non ha una spiegazione dal punto di vista tecnico, incomprensibile dal punto di vista della gestione delle risorse (Mou è recidivo in questo, ma il confronto non regge, alla Roma si doveva curare, crescere, dosare, mai amputare una rosa già evanescente), iniqua al confine della brutalità dal punto di vista umano, difettosa parecchio dal punto di vista della comunicazione”.

Villar e compagni non meritavano questo trattamento sotto l’aspetto umano, non vengono dal nulla, hanno una storia nel club, “non si possono cancellare così, con un gesto di magia nera”.

“Mourinho non può ripetere che ‘siamo tutti colpevoli, io per primo’ e poi schiaffare nel sottoscala della tribuna i quattro, cinque, forse meno colpevoli di tutti, che non giocano mai e, quando giocano, lo fanno in un tempo da foche, con la scimmia addosso di non sentirsi calcisticamente amati”.