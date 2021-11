Domani, a Napoli, la presentazione di “Vita ordinaria di una donna di strada”, di Maria Pia Ammirati

Evento da non perdere quello di martedì 23 novembre – Palazzo Reale di Napoli; ore 17.30 – con la presentazione di “Vita ordinaria di una donna di strada” (pagg. 168, euro 17.50; Mondadori) della narratrice Maria Pia Ammirati (direttrice di Rai Fiction). Alla presenza del padrone di casa, il direttore della Fondazione “Premio Napoli” Domenico Ciruzzi, i critici letterari e scrittori Titti Marrone e Andrea Di Consoli presenteranno – con l’intervento del giallista Maurizio De Giovanni – l’ultimo romanzo dell’autrice del folgorante esordio “I cani portano via le donne sole”.

“É la storia di una ragazza delle campagne rumene – ci dice Di Consoli – che si trova a crescere in una famiglia senza amore e che viene data in sposa ad uno che la vende e lei si ritrova ad essere una donna di strada, ma riesce a resistere nel suo essere con tutta una serie di escamotages. Magari qualcuno di noi si sarà chiesto il perché una donna si ritrova a fare la prostituta e questo libro dà una risposta a questa domanda estrema, a questa durezza di vita che è più diffusa di quanto immaginiamo”.

La direttrice di Rai Fiction è originaria di San Giuseppe Vesuviano ed ha continuato anche nella scelta di autori, personaggi, soggetti e sceneggiatori a valorizzare il prodotto culturale Made in Napoli: ed ha fatto questo come motivo di garanzia e di orgoglio di appartenenza.

“Questo romanzo nasce da una lunga gestazione – ci dice la Ammirati -: la materia è complessa. Molti anni fa si fece strada in me il desiderio di capire cosa si nascondesse dietro questo mondo oscuro che cela 50 milioni di persone, per la maggiore parte ridotte in schiavitù. Nadia, la protagonista del romanzo, approda in Germania – come si sa lì la prostituzione è legale; ndr –, ma anche se si tratta di un’opera di finzione la narrazione nasconde molte esperienze vere”.