CorSport: per Immobile 20-30 giorni di stop, salterà la Juventus e molto probabilmente il Napoli

L’infortunio è stato provocato da un sovraccarico del ginocchio: si trascinava da Bergamo un fastidio al legamento collaterale ma ci ha giocato sopra con gli antidolorifici

L’Italia ha perso Immobile, ma il problema esiste anche e soprattutto per la Lazio di Maurizio Sarri. Il bomber biancoceleste, con un infortunio muscolare al polpaccio, ha abbandonato il ritiro di Coverciano e dovrà restare fuori dal campo per un po’. Il Corriere dello Sport scrive che saranno almeno tre le partite che sarà costretto a saltare. In forse anche la sfida contro il Napoli al Maradona.

“Ciro salterà la Juve alla ripresa del campionato, la trasferta di Mosca con la Lokomotiv e con ogni probabilità il big match del 28 novembre con il Napoli”.

Immobile si è fatto male contro la Salernitana, domenica, una partita in cui ha giocato 90 minuti ed in cui era già provato da fastidi antecedenti.

“Non si era allenato in gruppo per tutta la settimana, recuperato in extremis anche per la trasferta di Europa League a Marsiglia: si trascinava da Bergamo un fastidio al legamento collaterale del ginocchio sinistro. È un generoso, non si tira mai indietro, questa volta avrebbe potuto e dovuto fermarsi”.

Era in dubbio anche con il Marsiglia, e invece ha giocato per 90 minuti anche l’.

“Il ginocchio, giocando due partite in tre giorni grazie agli antidolorifici, ha provocato l’infortunio da ‘sovraccarico’ al polpaccio sinistro. Il dolore è venuto fuori a freddo, quando in serata aveva raggiunto Coverciano”.

Sembrava gestibile, non lo era.