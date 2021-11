Sky: Immobile ha lasciato il ritiro di Coverciano, al suo posto Scamacca

Sofferenza muscolare al soleo per il capocannoniere della Serie A, che non sarà a disposizione di Mancini per le prossime gare della Nazionale. Al suo posto Scamacca.

Era nell’aria, purtroppo è successo: Immobile ha lasciato il ritiro di Coverciano. Gli esami al polpaccio hanno infatti evidenziato una sofferenza muscolare al carico del muscolo soleo della gamba sinistra, che non gli permetterà di essere in campo per le sfide – importantissime – contro la Svizzera e l’Irlanda.

Al suo posto, Mancini ha già chiamato Gianluca Scamacca.

Lo comunica Sky Sport.

ULTIM’ORA QATAR 2022

ITALIA, IMMOBILE LASCIA IL RITIRO DI COVERCIANO

AL SUO POSTO VIENE CONVOCATO SCAMACCA#SkySport #Immobile #Scamacca — skysport (@SkySport) November 9, 2021