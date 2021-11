CorSport: Napoli-Lazio, oggi test definitivo su Fabian e Insigne, Elmas favorito su Lobotka in mediana

Sono in tanti a non stare al meglio della condizione, nel Napoli, Spalletti deciderà la formazione dopo la rifinitura di oggi

Domani si gioca Napoli-Lazio al Maradona. La situazione, tra le fila della squadra di Spalletti, non è delle più rosee. Demme torna tra i convocati ma la sua condizione fisica non è certo al top, dopo il Covid, scrive il Corriere dello Sport, e sono ancora tanti gli infortunati oltre a Politano e Zanoli ancora positivi. Ieri, inoltre, Ounas aveva anche l’influenza.

La buona notizia è che ieri Fabian e Insigne sono tornati ad allenarsi in gruppo. Il quotidiano chiarisce:

“Sia chiaro: ieri la seduta di lavoro non è stata molto intensa e dunque a fare davvero testo sarà la rifinitura in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno, però le condizioni di entrambi sono risultate in netto miglioramento e dunque è possibile ipotizzare una formazione con il capitano e il regista”.

In porta toccherebbe a Ospina, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Fabian regista con Zielinski ed Elmas favorito su Lobotka, nel tridente Lozano, Insigne e uno tra Mertens e Petagna.

