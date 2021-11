CorSport: Boga è il profilo preferito per sostituire Insigne in caso di partenza

Giuntoli lo tiene in cima all’elenco dei propri desideri e l’aveva già cercato nell’estate 2020. Il prezzo non è stato ancora discusso

La trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne che non decolla obbliga il Napoli a guardarsi intorno e cominciare a capire come muoversi se il capitano dovesse andar via alla scadenza del contratto. Il Corriere dello Sport scrive che Jeremie Boga del Sassuolo sarebbe l’opzione preferita per quel ruolo.

Boga è stato sempre l’esterno che Cristiano Giuntoli ha tenuto in cima all’elenco dei propri desideri: l’ha osservato, l’ha studiato, l’ha memorizzato, lo ha pure cercato in epoca non sospetta, il 7 luglio del 2020. Il prezzo verrà dopo, lo farà il mercato, se e quando si aprirà attorno ad un pezzo pregiato.