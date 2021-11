Gazzetta: Spalletti sta allenando Napoli a essere meno vittimista

La Gazzetta è chiara: il Napoli può vincere lo scudetto. E Spalletti sta allenando l’ambiente a essere meno vittimista.

Se è vero che è proprio la forza della difesa, spesso, a determinare la squadra vincitrice del campionato, allora la squadra di Spalletti ha le carte in regola.

Ha subito appena quattro gol in dodici giornate. Nei più importanti tornei europei gli tiene testa soltanto il Chelsea con quattro reti prese, ma in undici turni di Premier League, una gara in meno, motivo per cui il Napoli ha una media leggermente migliore quanto a gol incassati (0,33 a match contro 0,36).