Corsera: Mancini si prepari, l’invidia covata esploderà come un bubbone

Il pareggio dell’Italia di ieri sera contro l’Irlanda del Nord, non solo ha messo seriamente in bilico la qualificazione ai Mondiali, ma ha aperto di fatto qualche riflessione su una formazione che solo pochi mesi fa ha fatto sognare tutti vincendo l’Europeo.

Il Corriere della Sera scrive

il nostro c.t. è stato formabile a tenerci per un’estate intera infilati in uno struggente inganno: ci ha fatto vincere e credere di essere davvero pieni di luce, forti, a tratti inarrestabili. Con un po’ di onestà intellettuale dovremmo invece riconoscere che ci siamo solo lasciati trascinare nel suo mondo pieno di ambizione e orgoglio, ottimista, prepotente quasi per destino