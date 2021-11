Campania, il bollettino Covid: aumentano i positivi ma resta stabile la pressione ospedaliera

722 positivi su 23 mila tamponi processati, tasso al 3%. Si contano 4 decessi. Stabili le terapie intensive e i ricoveri ordinari

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il consueto bollettino relativo al coronavirus. I nuovi casi sono 722 a fronte di 23.282 tamponi processati (tasso al 3,1%). Il numero dei contagi è in crescita ma ciò non sembra incidere, almeno per oggi, sulla pressione ospedaliera, che rimane identica a quella registrata ieri.

Sono 18 i posti occupati in terapia intensiva su 656 disponibili, 262 i ricoveri ordinari.

Nel bollettino si contano, purtroppo, 4 nuovi decessi.

