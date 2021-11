Campania, 869 positivi su circa 26mila test, il tasso sale al 3,3%, stabili i ricoveri

I posti occupati in terapia intensiva sono 17, come ieri. Invariati anche i ricoveri ordinari (290). 6 i morti

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano con i dati relativi all’epidemia di Covid. I positivi del giorno sono 869, un numero calcolato su 26.309 test effettuati. Il tasso continua a salire: oggi è al 3,3%, mentre ieri si attestava al 3,2% (con 959 positivi a fronte di 29.372 tamponi molecolari ). I deceduti sono 6, di cui 5 nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, la situazione resta invariata rispetto a ieri: 17 posti occupati in terapia intensiva su 656 e 290 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 290

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.