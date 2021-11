Buffon: «Per Sarri è stato avvilente dover mediare. Pirlo non ha fallito»

Gianluigi Buffon, l’ex mitico portiere della Juve ha parlato tanto della Vecchia Signora ieri intervistato a Tiki Taka.

Ha raccontato anche della difficile situazione vissuta da Maurizio Sarri in bianconero.

«Il mister da noi ha avuto tantissime difficoltà perché già all’inizio ha avuto dei piccoli attriti con qualcuno. Non è scoccata la scintilla. Dopo un mese, si è accorto che il tipo di lavoro che era abituato a fare avrebbe dovuto rivederlo e avrebbe dovuto cercare di mediare. E per uno come lui mediare è un qualcosa di avvilente. Non aveva quell’entusiasmo che di solito uno come lui ha».