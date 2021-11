Brignone: «il problema delle donne è che non si prendono a botte in pubblico»

La sciatrice Federica Brignone concede un’intervista al Messaggero. Immancabile la domanda sui rapporti non proprio idilliaci con Goggia e Bassino. Originale la risposta.

«Siamo molte diverse, come caratteri e personalità, abbiamo un rapporto di lavoro e basta. Il problema delle donne è che non si prendono a botte in pubblico per risolvere un problema come fanno gli uomini ma rimane sotto sotto, dietro le quinte. Diciamo che le mie amiche sono altre e che il gruppo da cui ho preso esempio ed ispirazione è stato quello di Denise Karbon e compagne, la mia miglior amica oggi è straniera, la canadese Marie Michele Gagnon».