Zielinski comincia a essere un problema

Cesare – Caro Guido salutiamo anche oggi la capolista. Il Napoli primo in classifica a pari punti con il Milan. Partita dura con una Roma da cui ci si aspettava una gran prestazione dopo la figuraccia di Coppa. Le squadre si sono affrontate e si sono date battaglia per 97 minuti senza tregua con alla fine un giusto pareggio.

Guido – Per me a Roma un punto guadagnato. Il Napoli ad inizio secondo tempo per circa 20 minuti ha dato l’impressione di avere il controllo della partita e di poterla vincere con il palo clamoroso di Osimhen, ma poi nella seconda parte della ripresa i giallorossi hanno avuto 2-3 occasioni clamorose e potevano vincere loro la partita. Comunque chi non avrebbe messo la firma per questa classifica?

Cesare – Purtroppo nel Napoli anche questa volta alcuni giocatori non hanno effettuato una delle loro migliori partite. Ma c’è da dire però che vanno considerati anche gli avversari che stasera sono stati autori di una ottima prestazione. Per la difesa, ottima gara di Ospina che ha dato sicurezza al reparto in una partita difficile. Di Lorenzo ha combattuto anche se in fase di spinta non si è visto molto perché impegnato a contenere gli avversari. Mario Rui ha lottato ma spesso è andato in difficoltà con Zaniolo costringendo Koulibaly a raddoppiare in continuazione sul giovane talento della Roma. Bene i due centrali che avevano un brutto cliente in Abraham veloce e dal fisico imperioso e hanno ben dialogato in fase di impostazione.

Guido – Caro Cesare mettiamo i piedi nel piatto. Il Napoli ha due problemi. Zielinski e Insigne. Il primo è praticamente nullo da molto tempo. Il capitano da meno tempo ma anche lui è in un periodo no. Ho contato sette errori nei primi sette passaggi. Il contributo di Insigne non può ridursi al lampo eccezionale.

Cesare – Condivido. In particolare Zielinski è davvero un grande problema. A centrocampo buona partita di Fabian Ruiz e Anguissa che comunque avevano dei brutti clienti nei centrocampisti romanisti che li mettevano in difficoltà soprattutto nelle ripartenze. In attacco Politano ha fatto secondo me una ottima partita sia in fase di attacco che in fase di contenimento mentre Insigne, come già detto, ha lavorato molto ma ha commesso moltissimi errori tecnici e passaggi sbagliati.

Guido – Da Insigne ti aspetti che prenda la squadra per mano. Invece non ha dato quello che ci si aspetta da lui in partite del genere dove dovrebbe fare la differenza. Un capitolo a parte merita Zielinski che secondo me merita l’ennesima bocciatura per una partita deludente. Addirittura imbarazzante. Ti devo dire che lo avrei tolto dal campo molto prima. Ma forse Spalletti aspettava che da un momento all’altro potesse accendersi la sua luce ma in una vana attesa.

Cesare – Lozano è subentrato nel finale. Da lui non ci si può aspettare una gran copertura. Si è limitato ad un paio di spunti. Ma venti minuti sono troppo pochi. Osimhen ha fatto il solito gran lavoro e comunque da solo regge il reparto ma è stato meno determinante del solito perché ingabbiato tra i due centrali romanisti autori di una grande partita. Oltre ad essere molto veloci hanno ben lavorato di reparto mettendolo spesso in fuorigioco.

Guido – Comunque non potevamo pensare di vincere tutte le partite e anzi ti dico che alla fine questo è un punto guadagnato che ci permettere di rimanere primi in classifica e di continuare a sognare.