Vecchioni: «L’oh oh cavallo di Samarcanda nacque da un oh oh coglione a un automobilista»

A Repubblica: «Ero in autostrada, mi mancava il ritornello e uno inchiodò all’improvviso. All’inizio ero arrabbiato, venne scambiata per una canzona tipo “Furia cavallo del West”

Intervista di Roberto Vecchioni a Repubblica in cui il cantautore svela alcuni particolari di uno dei suoi brani più famosi: Samarcanda.

È vero che ha scritto questa canzone, che poi è diventata famosissima, dopo il casello della Milano-Bologna?

«È verissimo. Avevo appena letto questa storia e volevo farne una canzone. Però dovevo andare a Bologna e mentre viaggiavo mi sono venute le parole: mi sono fermato un paio di volte per scrivere quattro frasi che non avrei ricordato. Poi, arrivato a Bologna, avevo già quasi tutto il pezzo. Tranne il ritornello».

Il famoso “Oh oh cavallo, oh oh”?

«Esatto. Quello è nato perché uno davanti a me ha inchiodato improvvisamente e a momenti gli andavo addosso. Allora gli ho gridato: “Oh oh coglione!”. Immediatamente ho avuto una folgorazione ed è diventato “Oh oh cavallo”».