Un tram chiamato Federer. A Basilea gli hanno intestato pure il trasporto pubblico (VIDEO)

Un tram chiamato Federer. Che non è una forzatura giornalistica. E’ che a Basilea davvero c’è un tram che si chiama così: “Federer-Express”.

Fed-Express è uno dei tanti soprannomi dello svizzero, fermo per infortunio, che in carriera ha vinto un discreto numero di match demolendo gli avversari in meno di un’ora. E visto che da piccolo andava ad allenarsi in tram a Basilea hanno pensato bene di dedicargli la linea. L’interno del tram è arredato come se fosse un piccolo museo di Federer, con le curiosità sulla carriera e i sedili che richiamano lo stile delle panchine del tennis.

“Questo progetto era molto importante per me – ha detto Federer – per questo sarà un grande onore poter vedere anche in futuro questo tram per le strade di Basilea. Grazie per l’incredibile onore. Mi sembra ieri quando ero un ragazzino che si recava agli allenamenti tutti i giorni con la linea n.8″.