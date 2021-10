Torna il pubblico negli stadi in Brasile, Douglas Costa segna il 1° gol col Gremio

23^ giornata di campionato agli archivi: il Gremio non si rialza e perde ancora, l’Atletico Mineiro resta saldo in vetta alla classifica

Rieccoci con il nostro ormai solito appuntamento col Brasileirão e, dopo aver celebrato qualche giorno fa le imprese delle squadre brasiliane nelle Coppe, andiamo subito a vedere quanto accaduto nella 23esima rodada di campionato. Torna alla vittoria, dopo tre pareggi consecutivi tra campionato e coppe, la capolista Atletico Mineiro, che ottiene il 15esimo risultato utile consecutivo in campionato (nuovo record per la squadra alvinegra), superando per 1-0 in casa l’Internacional di Porto Alegre, che a sua volta era imbattuto da otto gare.

Ritorna al successo, dopo cinque gare, anche l’Atletico Goianiense che batte 3-0 in trasferta il Fortaleza; da segnalare che in settimana la squadra di Goiania aveva deciso di esonerare il proprio allenatore, una scelta che evidentemente ha portato bene al Dragão, dal momento che, come visto, ha conseguito una vittoria, tra l’altro su un campo non facile, che mancava dal 15 scorso.

Vittoria rotonda anche per il Flamengo, che liquida con un secco 3-0 al Maracanà l’Athletico Paranaense (con tutte e tre le reti realizzate nella prima frazione di gioco) in quello che è stato un “antipasto” delle semifinali di Copa do Brasil previste per il 21 e 28 ottobre; per la cronaca la rete del 2-0 è stata siglata da Bruno Henrique che raggiunge così, a quota nove reti, Edenilson dell’Internacional (ex Genoa e Udinese) in testa alla classifica dei marcatori.

Rallenta il Palmeiras, che impatta 1-1 in casa contro la Juventude, perdendo così altri due punti nella rincorsa per il primato sia nei confronti dell’Atletico Mineiro, sia con il Flamengo.

Vince in trasferta l’America Mineiro (giunto al sesto risultato utile consecutivo) che espugna il campo del Cuiabà (che, al contrario, interrompe la sua serie positiva proprio dopo sei giornate…) per 2-0, con la prima rete (su calcio di punizione) realizzata con la nuova maglia dell’argentino Mauro Zarate.

Scoppiettante pareggio (2-2) tra Red-Bull Bragantino e Corinthians, con i padroni di casa che subiscono due reti in extremis (al 90.esimo e al 96.esimo), vedendo così sfumare sul traguardo una vittoria che in campionato manca ormai da cinque partite, mentre gli ospiti allungano la propria striscia senza sconfitte a nove giornate (seconda serie di imbattibilità più lunga del campionato dopo quella dell’Atletico Mineiro).

Cade ancora il Gremio di Scolari che, dopo aver clamorosamente battuto, due settimane orsono, il Flamengo a Rio de Janeiro, è incappato nella seconda sconfitta consecutiva venendo battuto in casa per due reti ad una dallo Sport Recife che, a sua volta, interrompe un digiuno di vittorie che perdurava dal 1 agosto (otto gare senza successi). Da segnalare, per il Gremio, il gol (bellissimo!) di Douglas Costa, alla sua prima marcatura in sedici gare disputate tra campionato e coppe: un apporto davvero inconsistente quello finora fornito dall’Juve e Bayern Monaco alla causa della squadra gàucha.

Pareggio per 1-1 tra Chapecoense e San Paolo mentre sono state rinviate al 28 le gare Santos-Fluminense e Bahia-Cearà.

In virtù di questi risultati l’Atletico Mineiro è sempre saldamente al comando della classifica con 49 punti conquistati in 22 gare disputate, seguono il Palmeiras a 39, il Flamengo con 38 punti (in 20 gare), il Fortaleza a 36 punti (23 partite giocate) mentre RB Bragantino (22 gare) e Corinthians (23) sono appaiate al quinto posto a quota 34 punti a testa.

Per quanto riguarda invece la parte bassa della classifica la Chapecoense è sempre più ultima con 11 punti, mentre torna a sperare lo Sport (penultimo con 20 punti) che si porta a sole due lunghezze dal Gremio (che annovera due gare in meno ma contro avversari sulla carta “proibitivi” quali Atletico Mineiro e Flamengo!), tre dal Bahia e quattro dal Santos (entrambe, però, con una gara da recuperare).Questo per quanto concerne il calcio giocato; tuttavia la novità più importante di questa 23esima giornata del Brasileirão è stata, sine ullo dubio, quella che ha sancito, dopo oltre diciotto mesi di assenza, il ritorno del pubblico sugli spalti (seppur in misura molto ridotta rispetto alla capienza abituale e soltanto in presenza di avvenuta doppia vaccinazione e, in taluni casi, anche del tampone negativo in aggiunta alla stessa vaccinazione!) in quasi tutti gli stadi.

Peccato soltanto che ciò non è stato ancora possibile nell’intero Brasile, in quanto nello Stato di San Paolo il divieto di assistere alle gare sportive è rimasto in vigore fino a 3 ottobre (compresa), mentre in quello di Bahia, al momento, non è stato ancora stabilito entro quale data lo stesso verrà revocato. Motivo questo per cui le suddette gare casalinghe del Santos e del Bahia sono state rinviate a fine mese, mentre Palmeiras e Red-Bull Bragantino, che come abbiamo visto sono approdate in finale rispettivamente di Copa Libertadores e Copa Sudamericana, hanno preferito non rinviare i loro impegni (al fine di non ingolfare eccessivamente i rispettivi calendari in vista del già concitato finale di stagione…) e giocare regolarmente in questo fine settimana senza la presenza del pubblico.

Un piccolo ma significativo passo avanti verso il ritorno alla normalità e un segnale di grossa speranza e rinascita per uno dei Paesi più colpiti e martorizzati dalla pandemia di SarS-Cov-2. Forza Brasile (in tutti i sensi)!