Stavolta niente beffa sul finale per il Torino di Juric: Genoa battuto 3-2

Belotti parte dalla panchina ma poi è fondamentale, gol e assist di Sanabria contro la sua ex squadra. Non bastano Destro e Caicedo a Ballardini

Il Torino conferma i segnali incoraggianti sul piano del gioco fatti vedere contro il Napoli e batte con merito il Genoa nel primo anticipo della nona giornata.

Juric a sorpresa tiene ancora fuori Belotti e lancia Sanabria dal primo minuto: la scelta non delude perché è proprio l’attaccante ex Genoa a portare in vantaggio i granata sul bel cross di Ansaldi. I padroni di casa raddoppiano poco dopo con Pobega, ispirato proprio da Sanabria. La squadra di Ballardini si affida agli spunti del solo Destro, che riesce ad accorciare le distanze nella ripresa.

Il Torino però non si arrocca, anzi continua a spingere grazie soprattutto all’ingresso in campo di Belotti che permette alla squadra di avere sempre un baricentro molto alto. Così su una bella ripartenza Brekalo batte Sirigu da pochi passi per il 3-1, ma non è ancora finita perché Caicedo fa avvicinare ancora il Genoa ma non basta: vince il Toro.