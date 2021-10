Spalletti si complimenta con Massa, l’arbitro lo espelle (VIDEO)

Nella stessa sfida espulso anche Mourinho durante la gara per doppia ammonizione, siparietto tra i due tecnici al fischio finale

José Mourinho si è preso la scena a metà della ripresa di Roma-Napoli. Proteste plateali dopo che un (presunto) fallo su Zaniolo non era stato fischiato. Al termine della partita tra Roma e Napoli, terminata zero a zero il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti si è diretto verso l’arbitro Massa per salutarlo e fargli i complimenti. L’allenatore di Certaldo, quando si stava allontanando ha applaudito di Imperia, che ha mal interpretato il gesto di Spalletti e gli ha sventolato il cartellino rosso per lo stupore del tecnico azzurro.