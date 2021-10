Spalletti: «Ghoulam viene con noi, Mertens è a posto e a disposizione»

In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato anche delle condizioni di Ghoulam e Mertens.

Su Ghoulam:

Sul dualismo tra Ospina e Meret e su Mertens:

«Meret e Ospina sono due portieri forti, quando ci sono due giocatori forti a uno gli si fa posto nella postazione vicina, in questo caso non si può e si rischia di andare a penalizzare di più di quello che sono i suoi demeriti, quello che non viene scelto. Sarà sempre il campo e quello che fanno che mi dà le indicazioni, in base anche a metterci qualche punto di vista. Mertens è a posto, a volte si fanno valutazioni e ne avevo fatte per farlo giocare un po’ contro lo Spartak, poi come succede facendo i calcoli lo scorrimento della partita li ribalta ed è venuta fuori una partita differente, sono quindi andato a usare qualche calciatore che non avrei voluto usare per provare a riprendere il risultato. Ma lui sta bene ed è a disposizione».