Solskjaer disperato, il Daily Mail: “Se vuole salvarsi lasci fuori Ronaldo e Bruno Fernandes”

“E’ il momento di mostrare un po’ di coraggio. Ronaldo sta giocando malissimo, e sarebbe un ottimo sostituto dalla panchina”

“When in trouble go big”, dicono gli americani. Quando sei nei pasticci, allora punta tutto e via. E’ quello che consigliano di fare un po’ di giornali inglesi al povero Ole Gunnar Solskjaer, un una pira ad ardere dopo lo 0-5 di Old Trafford contro il Liverpool. I media hanno massacrato il tecnico del Manchester United. Il Daily Mail gli chiede di provare un’ultima disperata rivoluzione: fare fuori Ronaldo e Bruno Fernandes.

“E’ il momento di mostrare un po’ di coraggio – scrive Ian Ladyman – è in fosso così grande che solo i risultati immediati sembrano poterlo salvare. Per ottenerne un po’, il norvegese potrebbe dover cambiare. Potrebbe dover fare alcune scelte coraggiose. Solskjaer manda più o meno gli stessi giocatori a giocare allo stesso modo tutte le partite e spera che funzioni, anche quando ci sono tutti i segnali che non andrà così. Quindi ora è tempo di cambiare”.

Lo United gioca contro il Tottenham sabato, “e invece di andare a Londra sperando semplicemente che Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e altri possano fare i miracoli, Solskjaer deve preparare la sua squadra a non perdere. Con questo in mente, Solskjaer potrebbe schierare un centrocampista in più, a spese di uno dei suoi quattro attaccanti? Forse”.

E chi lasci fuori? “Ronaldo? Fernandes? Entrambi? Per molti tifosi dello United è un’eresia. Ma, se hai intenzione di porre più enfasi sulla solidità allora un centravanti come Edinson Cavani ti consentirà almeno di allungare il gioco”.

“Può davvero Solskjaer osare e lasciare fuori Ronaldo?” si chiede il Mail. la risposta è: “sì. Ronaldo è stato terribile a Leicester e non molto meglio contro il Liverpool. E sarebbe un ottimo sostituto, dalla panchina. Ma se lascia fuori Ronaldo e perde con gli Spurs, allora sarà davvero la fine”.