Sole 24 Ore: Infront offre alla Serie A 330 milioni per diventare partner unico nella gestione dei diritti Tv

L’offerta, presentata ieri, riguarda i prossimi due cicli, fino al 2030. Infront si candida come partner esclusivo anche per il rilancio del Canale della Serie A

Infront si candida per diventare partner unico per la gestione dei diritti tv per i prossimi due cicli, fino al 2030. Mette sul piatto 330 milioni. Lo scrive Il Sole 24 Ore.

“Circa 330 milioni per diventare partner esclusivo della Lega di Serie A per i prossimi due cicli di vendita dei diritti tv, fino al 2030. È questa nei fatti la proposta che Infront Italy, l’azienda di media e marketing sportivo del gruppo cinese Wanda Sports, guidata da Alessandro Giacomini, ha messo sui tavoli dei vertici della Lega e dei 20 club del massimo campionato italiano. La mail con i dettagli dell’offerta è stata inviata ieri”.

Infront chiede alla Lega la sottoscrizione di un accordo di partnership in esclusiva

“che includa la distribuzione dei diritti media e di betting, domestici ed esteri, per i trienni 2024/2027 e 2027/2030. Infront metterebbe a disposizione il proprio know-how e il proprio network internazionale di vendita fin da subito per completare l’attuale ciclo di vendite e soprattutto pianificare un processo di valorizzazione internazionale del prodotto calcio italiano. Uno sviluppo che, d’altro canto, potrebbe passare anche dal rilancio del progetto di un Canale della Serie A, per il quale Infront si candida sempre a essere partner esclusivo (fermo restando che a cominciare dal prossimo ciclo la stessa Infront è pronta ad allestire e distribuire a livello internazionale un canale di proprietà della Lega Serie A)”.