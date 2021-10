Sarri: «Negli ultimi anni la Lazio una volta in Champions e Inter e Milan non c’erano»

Vigilia di Atalanta-Lazio, domani ore 15. Conferenza stampa di Sarri.

«Non faccio paragoni con l’anno scorso, sto cercando di valutare perché questo gruppo ha certe reazioni e per farlo devo guardare cosa ha fatto anche nei periodi precedenti. Negli ultimi anni la Lazio è entrata una volta in Champions, in un periodo in cui Inter e Milan non c’erano. Ora la situazione si è notevolmente complicata e il mio arrivo non può ribaltare completamente certi assestamenti».

Si può cominciare un lavoro e attraverso voglia di lavorare, determinazione e fame si può arrivare a capovolgere certe gerarchie, ma sono percorsi lunghi. Anche in giro per l’Europa vincono quasi sempre le squadre più ricche economicamente. Si può ribaltare qualche posizione, ma ribaltare tutto diventa più complicato.

L’Atalanta è un esempio societario, comportamentale, ha uno stile di gioco ben preciso e viene costruita su queste caratteristiche. Ha acquisito benefici dal proprio modo di pensare, è una fonte di ispirazione per tutto il movimento. È un punto di riferimento. Noi però dobbiamo svolgere il nostro percorso che sarà diverso sotto il punto di vista tecnico.