Sarri: «Io squalificato per comportamento minaccioso, sabato ho visto mani al collo e zero sanzioni»

Vigilia di Europa League anche per la Lazio di Maurizio Sarri che domani giocherà all’Olimpico contro il Marsiglia di Milik. In testa al girone c’è il Galatasaray con 4 punti, poi la Lazio con 3, il Marsiglia a 2 e la Locomotiw Mosca a 1.

Ecco le dichiarazioni di Sarri in conferenza stampa:

La partita di domani è difficile, giocheremo contro una squadra forte con un gioco tatticamente difficile da affrontare. È una partita di grande importanza. I francesi hanno tecnica e dinamismo

Immobile è un calciatore che ha un’importanza elevata nel nostro gruppo. Non è facile pensare ad una sua gestione. In questo momento Ciro sta bene, ma ora ci aspettano sette partite in venti giorni.

Sono stato squalificato per comportamento minaccioso. Sabato ho visto mani sul collo e calci a calciatori per terra e non ho visto sanzioni.

Dobbiamo dimostrare continuità di rendimento. La reazione dopo la gara con il Bologna è stata importante, ma ora serve un’altra prova.

Non ho mai visto fisicamente dei dati di questo tipo. La gara con l’Inter ha fatto registrare dei numeri che non avevo mai visto.

Difensivamente possiamo fare molto meglio. Ho chiesto ai miei giocatori di essere più comunicativi.

Penso che siamo sfortunati. È difficile credere che siamo bersagliati. In Italia abbiamo gli arbitri migliori del mondo, ma spesso assumono un atteggiamento difficile da accettare.

Zaccagni ha avuto un infortunio e per questo ha rallentato il suo inserimento in squadra. Contro l’Inter ha avuto un grande ingresso in campo. L’Europa League è diventata più difficile rispetto al passato.