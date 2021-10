Rosella Sensi: «Forse, come figura, solo De Laurentiis oggi si avvicina a mio padre»

Su La Stampa, un’intervista a Rosella Sensi. Suo padre Franco è stato l’ultimo presidente italiano della Roma. Parla della sfida di domenica contro la Juve.

A volte alla Juve sono stati associati i poteri forti: a lei è capitato di riscontrarli?

«Mettiamola così: in Italia alcune squadre avrebbero meritato di vincere di più».

Fa un paragone tra suo padre e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Risponde così alla sollecitazione sul fatto che i presidenti come suo padre sembrano essersi estinti:

«Forse oggi, come figura, si avvicina solo De Laurentiis. Il calcio è cambiato, ma l’approccio finanziario non può cancellare la passione: l’attuale proprietà della Roma, rispetto alla precedente, tiene in conto i tifosi e ne sono contenta».