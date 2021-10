Roma-Napoli, la moviola: Massa autorevole, ma manca qualche cartellino

L’arbitro è molto bravo a non far innervosire la partita, però mancano un paio di gialli. Espulso per doppia ammonizione Mourinho, entrambe per proteste

Con due big match delicatissimi, Rocchi sceglie Davide Massa di Imperia per la sfida dell’Olimpico, vista l’esperienza internazionale dell’arbitro. Ed effettivamente il direttore di gara adotta un metro di direzione europeo, forse anche troppo: decisionista e aperto al dialogo ma con pochi cartellini.

La prestazione di Massa è davvero godibile per come ha gestito ogni singolo momento di nervosismo in campo, a partire da quello di Lorenzo Insigne per una battuta ritenuta irregolare di un calcio d’angolo, considerando anche i trascorsi col capitano del Napoli (lo espulse durante Inter-Napoli per proteste, ndr). A proposito delle lamentele eccessive, Mourinho guadagna un giallo per tempo e viene espulso all’81’ giustamente, per la platealità.

Alla mezzora Abraham rimedia un’ammonizione per essere rientrato in campo dopo i soccorsi medici senza avere l’autorizzazione dell’arbitro. A fine primo tempo un episodio molto al limite, quando dopo un duello aereo tra Osimhen e Mancini, il nigeriano scalcia timidamente. Il difensore cade giù simulando un colpo ben assestato che in realtà non c’è, Massa opta per non estrarre alcun cartellino mentre forse Osimhen per il gesto avrebbe meritato un giallo.

Allo stesso modo era meritevole di ammonizione l’intervento di Abraham su Ospina al 73’: il portiere anticipa nettamente in uscita bassa l’avversario, che in grande ritardo prova lo stesso a colpire il pallone, ormai tra le braccia del colombiano. Massa non adotta, sbagliando, il provvedimento disciplinare. Giusti tutti gli altri cartellini gialli estratti nel finale a Karsdorp, Veretout e Mertens; qualche dubbio sul rosso a Spalletti a fine gara per gli applausi ricevuti, che non sembrano ironici.