Repubblica: all’Olimpico si è verificato il ribaltamento storico del destino di Spalletti e Mourinho

All’Olimpico è stato sancito il ribaltamento storico del destino di Spalletti e Mourinho. Il primo, un tempo considerato un eroe, è stato fischiato e insultato, tanto che lo stesso Mou ha chiesto ai tifosi di smetterla. José, dal canto suo, vecchio nemico che 11 anni fa tolse alla Roma la possibilità di vincere lo scudetto, è stato acclamato come un eroe. Repubblica scrive:

“E forse prima ancora della partita l’immagine che riempie la serata è il ribaltamento storico del destino dei due allenatori, rispetto alle loro “vite” precedenti. José, il nemico che alla Roma tolse 11 anni fa l’ultima chance di vincere lo scudetto, applaudito dallo stadio intero mentre si mimetizzava dietro la panchina dopo essere stato espulso per una protesta scomposta da secondo giallo. Spalletti, l’eroe di una volta, con la mano alzata verso quei tifosi che ingrati lo fischiavano e insultavano («Cercavano me, volevo dire: sono io»), finché proprio Mourinho non li ha invitati a piantarla. Lui sa, dai tempi di un Chelsea-United, cosa voglia dire diventare bersaglio della tifoseria che più ti ha amato”.