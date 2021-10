Quartararo: «A 6 anni ero grasso, dovevo fare sport. Scelsi la moto dopo aver visto Rossi superare Gibernau»

A Repubblica: «Sono iperattivo, sulla moto mi trasformo. Lo psicologo mi ha aiutato a credere di più in me stesso dopo la delusione dello scorso anno»

Repubblica intervista Fabio Quartararo, El Diablo, campione del mondo di motociclismo.

«Sono curioso, prendo la vita con facilità. Però in pista sono un altro».

Si racconta:

«Nella vita di tutti i giorni sono iperattivo, effettivamente un po’ pazzo. Faccio un sacco di cose. Sulla moto mi trasformo: determinato, una voglia pazzesca di vincere. Lo psicologo mi ha aiutato a credere di più in me stesso dopo la delusione dello scorso anno, quando pensavo di prendermi il mondiale e invece sono scomparso: non è stato un vero e proprio clic, ma da quando l’ho visto la prima volta — era dicembre — sono cambiato. Mi ha aiutato a trovare la serenità anche in moto, e la costanza. La testa sulle spalle, sì».