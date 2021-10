Ponte Morandi, Castellucci e gli altri imputati Autostrade ricuseranno il giudice per l’udienza preliminare

I legali ritengono che il suo giudizio potrebbe essere viziato, in quanto, da gip, firmò gli arresti dei dirigenti Aspi. Probabile rallentamento del processo

L’ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, e gli altri imputati di Autostrade per il crollo del Ponte Morandi, si preparano a ricusare il giudice per l’udienza preliminare, Faggioni, incaricata del processo. Lo scrive Il Secolo XIX. Il motivo è che, quando era gip, firmò gli ordini di arresti domiciliari per gli ex top manager, nel novembre 2020.

“La richiesta sarà presentata all’inizio dell’udienza di venerdì e rischia di allungare i tempi del procedimento”.

Secondo quanto filtra dai legali degli imputati, l’accusa per il gip è che il suo giudizio potrebbe essere viziato da valutazioni effettuate in precedenza.

“Faggioni si è già pronunciata su alcuni degli imputati e direttamente sull’inchiesta Morandi, le sue valutazioni potrebbero essere viziate e non può ricoprire il giudice dell’udienza preliminare sull’affaire Morandi”.

A decidere sarà il presidente della Corte d’Appello.

Intanto, scrive il Secolo, Autostrade ha risarcito il conducente del camion Basko rimasto in bilico sul Morandi dopo il crollo, immagine diventata ormai storica della tragedia: a lui sono andati 50mila euro.