Napoli, Manolas si ferma per infortunio: contusione alla caviglia destra

Nel consueto report quotidiano sulla seduta di allenamento, il Napoli fornisce degli aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati. E purtroppo si aggiunge un nuovo infortunio tra gli azzurri, quello di Kostas Manolas. Il greco ha riportato una distorsione alla caviglia.

“Lobotka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Manolas è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Koulibaly è rientrato dopo l’impegno con la Nazionale”.