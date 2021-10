Mourinho: «Giochiamo la Conference come penitenza per il campionato di merda dell’anno scorso»

Durante il suo intervento a Sky, ieri, per presentare la partita di Conference League contro il Bodo/Gint, l’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato della competizione definendola una penitenza per il pessimo campionato fatto dalla squadra l’anno scorso.

«Giochiamo la Conference come penitenza per il campionato di merda che abbiamo fatto lo scorso anno. Ma la verità è che siamo in questa competizione e dobbiamo giocarla con ambizione, serietà e responsabilità. Ovviamente il sogno di tutti è la Champions. Dopo la Champions c’è l’Europa League, dopo ancora c’è questa competizione. Non c’è da piangere, ma da giocare anche in queste circostanze che sono difficili. Ho giocato in condizioni difficili, ma così è nuovo anche per me. Mi sembra impossibile giocare bene, non tanto per il campo artificiale, ma perché c’è un vento impossibile per giocare a calcio. Ma dobbiamo giocare, lottare e portare a casa qualcosa».