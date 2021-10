Milano Finanza: il fondo Cvc ora punta al tennis, avviate trattative con la Federazione

Il modello sarebbe lo stesso studiato per il calcio: Cvc rileverebbe una quota della media company della Fit per valorizzare i diritti tv

Secondo quanto riporta Milano Finanza, l’interesse del fondo britannico Cvc per lo sport non si ferma al calcio, al rugby e alla pallavolo, ma si estende fino al tennis.

“Le trattative tra Cvc e la Federazione Italiana Tennis (Fit) sono ancora in fase preliminare, ma l’interesse è forte e il negoziato potrebbe perciò accelerare. Il modello di collaborazione sarebbe del resto simile a quello già adottato per la pallavolo e a lungo studiata per il calcio. Cvc rileverebbe una quota della media company della Fit con l’obiettivo di valorizzare al massimo i diritti televisivi dei tornei di tennis a livello nazionale e globale”: