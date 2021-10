Messaggero: la Roma valuta il rimborso della trasferta a Bodo ai 395 tifosi presenti

Il costo complessivo di quella che è stata una delle trasferte più impegnative degli ultimi anni è tra i 600 e gli 800 euro. Per assistere ad una clamorosa sconfitta

Secondo quanto scrive il Messaggero, la Roma starebbe valutando di rimborsare i costi della trasferta in Norvegia ai tifosi che hanno purtroppo dovuto assistere al freddo e al gelo alla clamorosa sconfitta della squadra di Mourinho per 6-1. Erano in 395, allo stadio.

“Il costo complessivo della trasferta, voli, pernottamento, pasti e biglietto compresi, si è aggirato tra i 600 e gli 800 euro, ma nessuno di chi era lì ha preteso o ha chiesto rimborsi alla società. Se dovessero arrivare (i Friedkin stanno valutando il da farsi), saranno totalmente devoluti in beneficenza. Non esiste un diretto Roma-Bodo e ritorno e dunque, per raggiungere la meta è stato necessario fare un paio di scali per un totale di dieci ore di viaggio (la Roma ne ha impiegate quattro perché ha volato con un charter). Insomma, una delle trasferte più impegnative degli ultimi anni”.