Mendy: “Io escluso per il Pallone d’Oro? È la libertà di voto dei giornalisti”

Edouard Mendy, portiere del Chelsea, ha parlato della sua esclusione dai candidati al Pallone d’Oro in un’intervista a Canal+.

Ingiustizia? No, non userei quella parola. C’è qualcosa in questo che motiva a lavorare ancora di più, ad andare avanti facendo bene col club e la nazionale. È la libertà di voto dei giornalisti. Ho ricevuto molti messaggi da parenti e persone che nemmeno conoscevo, sono rimasto commosso da tante manifestazioni d’affetto che mi spingeranno a continuare così.