Mariani: «Ghoulam clinicamente sta bene, sul suo impiego decide il Napoli»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Non posso entrare nel merito, queste valutazioni, tecniche ed atletiche, spettano allo staff tecnico del Napoli».

Il Professor Mariani, della clinica Villa Stuart, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle condizioni del terzino sinistro del Napoli, Faouzi Ghoulam. Ha spiegato che il calciatore del Napoli sta bene fisicamente, ma che ovviamente la decisione di schierarlo spetta solo all’allenatore azzurro, Luciano Spalletti. Il tecnico ha parlato di Ghoulam ieri nel post partita, augurandosi che torni in campo nelle condizioni migliori per aiutare la squadra. Queste le sue parole.

«Ghoulam clinicamente sta bene. Non posso ovviamente entrare nel merito del suo impiego, queste valutazioni, tecniche ed atletiche, spettano allo staff tecnico del Napoli».