L’Equipe: “Se contasse solo il palmares il Pallone d’Oro, andrebbe a Jorginho. Ma…”

“Non è più solo un ‘giocatore di sistema’. Ma il giornale francese lascia intendere che non vincerà il titolo: Messi, Benzema e Lewandowski sono i veri favoriti

“Se i titoli vinti nell’anno solare fossero il primo criterio per assegnarlo, Jorginho sarebbe intoccabile, l’unico giocatore ad aver vinto la Champions League e un torneo importante con la nazionale”. E poi L’Equipe ci piazza un “ma” grosso, enorme. Che sottintende che probabilmente no, Jorginho non vincerà il Pallone d’Oro. E che ci sono tre nomi troppo ingombranti a giocarsi davvero il titolo: Messi, Benzema e Lewandowski.

Il giornale francese relega il centrocampista dell’Italia e del Chelsea in un boxino:

“Quest’anno il 2021 è stato l’anno della consacrazione, per un centrocampista che la Serie A ha conosciuto fin dai suoi primi anni, ma che ha impiegato molto tempo per raggiungere il suo pieno potenziale. All’inizio Jorginho era un buon giocatore con i piedi d’oro ma un fisico leggero; poi, a Napoli, ha assunto una dimensione tutta nuova, diventando un maestro del 4-3-3 di Sarri, una delle migliori squadre del continente. Oggi si è liberato da questa etichetta di “giocatore di sistema” per diventare un centrocampista completo, prezioso senza palla quanto con la sua capacità di vedere la partita prima degli altri e, quindi, di intercettare o dare il passaggio giusto. Eccezionale nella sua lettura tattica, fondamentale per la sua squadra per le istruzioni che distribuisce dall’inizio alla fine delle partite, Jorginho è un giocatore di passaggi corti e veloci, con uno o due tocchi, non un dribblatore né un uomo di statistica offensiva, al di là dei rigori che segna. Il che potrebbe rendergli un disservizio”.