Le wags ora sono “mogli anonime”, in Inghilterra le compagne dei calciatori hanno un gruppo d’auto-aiuto

Un terzo dei calciatori divorzia entro il ritiro e il sindacato lavorerà col LifeStyled Club, una community di partner che supporta le famiglie dei giocatori

“Ciao sono Helen, e sono moglie di un calciatore”.

“Ciao Helen”.

Inghilterra, una volta terra di wags: Wives And Girlfriends, mogli e partner dei calciatori, per lo più intese come ragazze bellissime, avvezze allo show business. Si sono accorti, le mogli stesse in verità, che la vita dei calciatori non è proprio come quella di tutti gli altri, e che una stabilità affettiva aiuta anche la carriera. C’è un dato: un terzo dei calciatori divorzia entro 12 mesi dal ritiro. Ed esistono ricerche più ampie che suggeriscono che questa cifra aumenterà di oltre il 70% entro tre anni.

Per cui le partner dei calciatori professionisti si sono organizzate in una community di auto-aiuto, e ora ha chiuso una partnership triennale con l’Associazione dei calciatori professionisti. Si chiama LifeStyled Club, e attualmente fornisce consulenza a una comunità di 600 membri. Ora lavorerà con il sindacato ufficiale dei giocatori per aiutare le famiglie su questioni comuni che vanno dal benessere mentale, all’istruzione, alla preparazione per la vita dopo il calcio. Ne scrive il Telegraph.

Il presupposto è che la carriera calcistica media dura solo otto anni e i giocatori hanno maggiori probabilità di andare incontro a bancarotta, rottura del matrimonio e problemi di salute mentale o dipendenze, rispetto alla popolazione generale. “C’è una forte sensazione che le mogli e i partner dei giocatori siano stati a lungo soggetti a un atteggiamento controproducente, nonostante la loro influenza sul benessere di un giocatore e gli enormi sacrifici che le famiglie fanno a sostegno della carriera calcistica.

Il LifeStyled Club è un hub online creato nel 2015 da Helen Drury e Maggie Devine-Inman, mogli degli ex compagni di squadra del Peterborough Adam Drury e Niall Inman. È cresciuto enormemente negli ultimi sei anni e la sua comunità ora include mogli e partner di giocatori di vari livelli, come Michèle De Bruyne, sposata con il centrocampista del Manchester City Kevin, Becky Vardy, compagna dell’attaccante del Leicester Jamie, e Megan Davison, fidanzata del portiere dell’Inghilterra Jordan Pickford. Non ci sono costi per aderire, ma i candidati vengono attentamente controllati per proteggere l’integrità e la privacy della comunità. Ci sono podcast, newsletter e una pagina Instagram oltre a consigli per accedere a servizi professionali.

La PFA ha iniziato a lavorare in modo informale con Helen e Maggie per aiutare a mantenere i contatti con le famiglie durante il primo lockdown, ma ora ha formalizzato una partnership ufficiale.

“La narrativa delle mogli dei calciatori è molto datata e gioca un ruolo enorme nello svalutare le mogli e i partner dei calciatori. Sapevamo l’importanza di creare uno spazio sicuro e potenziante dove poter condividere le loro esperienze e trovare risorse preziose su istruzione, salute mentale e benessere.”

Helen Drury , il cui marito Adam ha giocato più di 500 partite tra Peterborough, Norwich City, Leeds United e Bradford tra il 1995 e il 2014, afferma che la realtà di una vita calcistica è spesso molto diversa dalla percezione.

“Era una vita meravigliosa e stava facendo qualcosa che sognava, ma ciò che accade dietro le quinte non è sempre stato semplice. L’incertezza è una delle più grandi ansie. Una brutta partita, un allenatore o un infortunio possono cambiare la tua intera traiettoria di vita. Alcuni giocatori vivono tra contratti di sei mesi con una giovane famiglia. Molti membri spostano le scuole dei loro figli 10 o 15 volte. Ciò può esercitare un’enorme pressione su una giovane coppia. Non cerchiamo mai simpatia, solo un po’ di comprensione. Ci sono gruppi per tutto. Perché le mogli e i partner dei calciatori non dovrebbero avere una comunità in cui si sentono al sicuro e possono imparare?”.