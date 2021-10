Laporta: «Koeman resterà il nostro allenatore a prescindere dal risultato contro l’Atletico»

In conferenza stampa: «Merita un margine di fiducia perché ha deciso di diventare il nostro tecnico in un momento di massima difficoltà»

In conferenza stampa, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha dichiarato che Ronald Koeman resterà sulla panchina del club qualunque sia il risultato della partita di stasera contro l’Atletico Madrid.

“A prescindere dal risultato, Koeman continuerà ad essere il nostro allenatore. E’ referente e simbolo del Barcellona, merita un margine di fiducia perché ha deciso di diventare il nostro tecnico in un momento di massima difficoltà istituzionale e sportiva. Ho parlato con lui, vedo che si fida di questa squadra, dal momento in cui gli infortunati inizieranno a recuperare sarà ancora competitiva. Possiamo capire tutti le reazioni su questo tema perché i risultati non stanno arrivando, ma chiedo ai tifosi di avere un margine di fiducia con lui”.