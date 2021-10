La Stampa: Napoli e Milan poco brillanti per via del calendario compresso

La più soddisfatta resta la Juve, dove la scelta di Allegri appare quella di provare a cavar sangue dalle rape, senza offesa per nessuno, anziché lucidare l’argenteria di famiglia

Gigi Garanzini su La Stampa scrive della giornata di campionato, sottolineando come abbia rappresentato uno snodo fondamentale per molte squadre.

Pareggia per la prima volta il Napoli, pareggiano anche le due lontane inseguitrici di sangue blu. Poco spettacolo, sull’uno e sull’altro fronte, alla fine la più soddisfatta è la Juve che evita nel finale una sconfitta per lunghi tratti, saggiamente, difesa per mancanza di gioco offensivo, prima di provare a ribellarsi nel finale.