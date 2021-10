La reazione di Tamberi all’esclusione dalle nomination del World Athletics (VIDEO)

Guarda e riguarda i salti conclusivi della finale olimpica e poi gioca a basket in salotto per la disperazione della sua compagna

È rimasto fuori, come Jacobs, dalle nomination del World Athletic per il titolo di atleta dell’anno. Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro ex-aequo nel salto in alto. Jacobs di ori ne ha vinti addirittura due: nei 100 metri e nella staffetta 4×100.

Tamberi in un video ha mostrato la sua reazione. Guarda e riguarda i salti conclusivi della finale olimpia e poi gioca a basket in salotto. Ha piazzato un canestro giusto sopra la tv, per la disperazione della sua compagna.