Jacopo Fo: «In un certo senso la mia famiglia era disumana, alle medie ho capito che provenivo da marziani»

Sul Fatto Quotidiano una lunga intervista a Jacopo Fo, figlio di Franca Rame e Dario Fo. Scrittore, attore, regista,

fumettista e blogger, nel 1981 ha fondato in Umbria “Alcatraz”. Ha dedicato un libro ai suoi genitori: “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”.

Racconta gli ultimi giorni in ospedale con il padre, prima che morisse.

Una delle regole di Dario Fo, dice, era quella che non bisognava mai mollare. Nel libro, Jacopo scrive che “non mollare può diventare l’anticamera del martirio”. Spiega perché:

«Per questo ho dovuto consultare uno psichiatra bravissimo, proprio per capire cosa mi scatta nella testa. “Dottore, non posso smettere di fare quello che sto facendo, qualunque cosa succeda”. E lui: “Perché, se ti fermi cosa accade?” Dopo la domanda sono andato in crisi, nella mia mente non esisteva quel quadratino, non esisteva il diritto di buttarmi in terra e piangere. Da questo punto di vista la mia famiglia era disumana».