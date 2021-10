Inquinamento, bufera sul Manchester United: jet privato per soli 150 chilometri (fino a Leicester)

Club sotto accusa nel Regno Unito e in Germania. La difesa: “Lavori in autostrada”. “Ma c’erano percorsi alternativi e la regina viaggia sempre in treno”

Il Manchester United è andato a Leicester – dove peraltro ha perso 4-2 – con un jet privato. Un volo di dieci minuti – neanche il tempo di allacciare le cinture di sicurezza, ha scritto il Sun – per 150 chilometri. E meno male, scrive la Süddeutsche, che

lo United vanta una partnership pubblicitaria con un produttore di energie rinnovabili: “Incoraggiamo i tifosi a sostenere un cambiamento ambientale, è molto importante”, si legge sulla homepage del club.

Il club si è difeso adducendo l’alibi dell’interruzione, prevista venerdì per lavori, dell’autostrada che collega Manchester e Leicester: l’autostrada M6. Ma secondo il Sun non mancavano percorsi alternativi come la M1 (via Sheffield) o la A50, senza dimenticare il treno che resta il mezzo di trasporto utilizzato da tempo dalla Regina Elisabetta.